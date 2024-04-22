Казакевич Митрофан Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКазакевич Митрофан Евдокимович

Казакевич Митрофан Евдокимович

Место рождения

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

23.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1875 ст.

Отец: Казакевич Евдоким Иванович

Мать: Казакевич Ульяна Лаврентьевна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.

Дочь: Казакевич Пелагея Митрофановна

Мать ребёнка: Казакевич Анна Ивановна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
04.05.1913 ст.

Сын: Казакевич Иван Митрофанович

Мать ребёнка: Казакевич Анна Ивановна

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казакевич Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close