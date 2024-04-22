Казакевич Митрофан Евдокимович
Место рождения
Дата рождения23.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1875 ст.
Рождение ребёнка
04.10.1911 ст.
Дочь: Казакевич Пелагея Митрофановна
Мать ребёнка: Казакевич Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1913 ст.
Сын: Казакевич Иван Митрофанович
Мать ребёнка: Казакевич Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Казакевич Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно