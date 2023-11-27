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Казакевич Ульяна Лаврентьевна

Место рождения

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: не указан

Мать: не указана

Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Бракосочетание
26.01.1875 ст.

Муж: Казакевич Евдоким Иванович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1875 ст.

Сын: Казакевич Митрофан Евдокимович

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.

Сын: Казакевич Ульян Евдокимович

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Захаренко Анастасия Евдокимовна

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Юринова Агриппина Евдокимовна

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
?.05.1885

Сын: Казакевич Никита Евдокимович

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
20.11.1890 ст.

Сын: Казакевич Григорий Евдокимович

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.

Дочь: Казакевич Елена Евдокимовна

Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович

Безтолковица, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно
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