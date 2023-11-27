Казакевич Ульяна Лаврентьевна
Место рожденияСаладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1855
Саладиоха, Гультяевская волость, Невельский уезд.
Бракосочетание
26.01.1875 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
23.11.1875 ст.
Сын: Казакевич Митрофан Евдокимович
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
21.06.1877 ст.
Сын: Казакевич Ульян Евдокимович
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Захаренко Анастасия Евдокимовна
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Юринова Агриппина Евдокимовна
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
?.05.1885
Сын: Казакевич Никита Евдокимович
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
20.11.1890 ст.
Сын: Казакевич Григорий Евдокимович
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1896 ст.
Дочь: Казакевич Елена Евдокимовна
Отец ребёнка: Казакевич Евдоким Иванович
Смерть
Неизвестно