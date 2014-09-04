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Батыгина Виктория Дмитриевна
Батыгина Виктория Дмитриевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
04.09.2014
Пол
Женский
Отец
Батыгин Дмитрий Владимирович
1988 г.р.
Мать
Бобкова Светлана Владимировна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.2014
Отец:
Батыгин Дмитрий Владимирович
Мать:
Бобкова Светлана Владимировна
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