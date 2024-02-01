Бобкова Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1984
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984
Рождение ребёнка
24.11.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Беляков Алексей Викторович
Рождение ребёнка
14.12.2009
Дочь: Белякова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Беляков Алексей Викторович
Рождение ребёнка
04.09.2014
Дочь: Батыгина Виктория Дмитриевна
Отец ребёнка: Батыгин Дмитрий Владимирович
Рождение ребёнка
06.02.2019
Отец ребёнка: Батыгин Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно