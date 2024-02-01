Бобкова Светлана Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1984

Отец: Бобков Владимир Анатольевич

Мать: Бобкова Галина Леонидовна

Рождение ребёнка
24.11.2002

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Беляков Алексей Викторович

Рождение ребёнка
14.12.2009

Дочь: Белякова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Беляков Алексей Викторович

Рождение ребёнка
04.09.2014

Дочь: Батыгина Виктория Дмитриевна

Отец ребёнка: Батыгин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
06.02.2019

Сын: Батыгин Артём Дмитриевич

Отец ребёнка: Батыгин Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батыгин Дмитрий Владимирович

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