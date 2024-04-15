Кочнев Онисим Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.
Сын: Кочнев Дмитрий Анисимович
Мать ребёнка: Кочнева Анфиса Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно