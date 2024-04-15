Кочнев Онисим Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнев Онисим Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Жена: Кочнева Анфиса Васильевна

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.

Сын: Кочнев Дмитрий Анисимович

Мать ребёнка: Кочнева Анфиса Васильевна

Пресновка, Купинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Пресновка, Купинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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