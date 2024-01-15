Кочнева (Лукина) Анфиса Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочнева (Лукина) Анфиса Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
26.01.1903 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Ксения Ефимовна Лукина
Бракосочетание
16.02.1905 ст.

Муж: Кочнев Анисим Андреевич

Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.

Сын: Кочнев Дмитрий Анисимович

Отец ребёнка: Кочнев Анисим Андреевич

Пресновка, Купинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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