Кочнева (Лукина) Анфиса Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
26.01.1903 ст.
Ксения Ефимовна Лукина
Бракосочетание
16.02.1905 ст.
Церковь святого апостала евангелиста Луки
Рождение ребёнка
23.09.1907 ст.
Сын: Кочнев Дмитрий Анисимович
Отец ребёнка: Кочнев Анисим Андреевич
Пресновка, Купинская волость, Каинский уезд
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно