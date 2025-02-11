Корчагин Павел Аггеев
мужской, родился 1796, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКорчагин Аггей Никифоров1758 г.р.
Супруги
Корчагина Елена Михайлова1797 г.р.
Дети
Корчагин Николай Павлов1813 г.р.
Корчагин Осип Павлов1819 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: Корчагин Аггей Никифоров
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Корчагин Осип Павлов
Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова
Рождение ребёнка
1820
Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно