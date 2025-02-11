Корчагин Павел Аггеев 1796 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагин Павел Аггеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1796, Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Корчагин Аггей Никифоров1758 г.р.
Супруги
Корчагина Елена Михайлова1797 г.р.
Дети
Корчагин Николай Павлов1813 г.р.
Корчагин Осип Павлов1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Корчагин Аггей Никифоров

Мать: не указана

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корчагина Елена Михайлова

Рождение ребёнка
1813

Сын: Корчагин Николай Павлов

Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1819

Сын: Корчагин Осип Павлов

Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корчагин Семён Павлов

Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корчагин Никита Павлов

Мать ребёнка: Корчагина Елена Михайлова

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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