Корчагина Елена Михайлова 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Корчагина Елена Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1797

умерла Неизвестно

Супруги
Корчагин Павел Аггеев1796 г.р.
Дети
Корчагин Николай Павлов1813 г.р.
Корчагин Осип Павлов1819 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Павел Аггеев

Рождение ребёнка
1813

Сын: Корчагин Николай Павлов

Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1819

Сын: Корчагин Осип Павлов

Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1820

Сын: Корчагин Семён Павлов

Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1827

Сын: Корчагин Никита Павлов

Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев

Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Болдасьево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

2

Смерть
Неизвестно

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