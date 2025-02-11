Корчагина Елена Михайлова
женский, родилась 1797
умерла Неизвестно
Супруги
Корчагин Павел Аггеев1796 г.р.
Дети
Корчагин Николай Павлов1813 г.р.
Корчагин Осип Павлов1819 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев
Рождение ребёнка
1819
Сын: Корчагин Осип Павлов
Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Корчагин Павел Аггеев
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно