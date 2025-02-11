Сульдин Павел Антонович
мужской, родился 1869, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСульдин Антон ПетровичНеизвестно г.р.
МатьСульдина Устинья ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сульдина Гликерия Тимофеевна Сиряева1866 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Сульдин Антон Петрович
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
05.10.1887
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно