Сульдин Павел Антонович 1869 — найти родственников по фамилии на Familio

Сульдин Павел Антонович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1869, Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Сульдин Антон ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Сульдина Устинья ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Сульдина Гликерия Тимофеевна Сиряева1866 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Сульдин Антон Петрович

Мать: Сульдина Устинья Яковлевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
05.10.1887

Жена: Сульдина Гликерия Тимофеевна Сиряева

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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