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Сульдин Антон Петрович

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Место рождения

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сульдин Петр Данилович

Мать: ?

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Сульдин Василий Антонович

Мать ребёнка: Сульдина Устинья Яковлевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сульдин Павел Антонович

Мать ребёнка: Сульдина Устинья Яковлевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Сульдин Родион Антонович

Мать ребёнка: Сульдина Устинья Яковлевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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