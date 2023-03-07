Сульдин Антон Петрович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сульдин Петр Данилович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сульдин Василий Антонович
Мать ребёнка: Сульдина Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Сульдина Устинья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.04.1880
Мать ребёнка: Сульдина Устинья Яковлевна
Смерть
Неизвестно