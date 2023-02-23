Сульдина Устинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сульдина Устинья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Сульдин Василий Антонович

Отец ребёнка: Сульдин Антон Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Сульдин Павел Антонович

Отец ребёнка: Сульдин Антон Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.04.1880

Сын: Сульдин Родион Антонович

Отец ребёнка: Сульдин Антон Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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