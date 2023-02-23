Сульдина Устинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Сульдин Василий Антонович
Отец ребёнка: Сульдин Антон Петрович
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Сульдин Антон Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1880
Отец ребёнка: Сульдин Антон Петрович
Смерть
Неизвестно