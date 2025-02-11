Давыд Петров 1748 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыд Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1748, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1832, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Живай Григорьев (Пётр Тихонов)1734 г.р.
Мать
Мария Григорьева1732 г.р.
Супруги
Евдокия1766 г.р.
Дети
Трофим Давыдов1797 г.р.
Девяткин Семён Давыдов1800 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Живай Григорьев (Пётр Тихонов)

Мать: Мария Григорьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия

Рождение ребёнка
1797

Сын: Трофим Давыдов

Мать ребёнка: Евдокия

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1800

Сын: Девяткин Семён Давыдов

Мать ребёнка: Евдокия

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
1832
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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