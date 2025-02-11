Давыд Петров
мужской, родился 1748, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1832, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецЖивай Григорьев (Пётр Тихонов)1734 г.р.
МатьМария Григорьева1732 г.р.
Супруги
Евдокия1766 г.р.
Дети
Трофим Давыдов1797 г.р.
Девяткин Семён Давыдов1800 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: Живай Григорьев (Пётр Тихонов)
Мать: Мария Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия
Рождение ребёнка
1797
Сын: Трофим Давыдов
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
1832