Трофим Давыдов
мужской, родился 1797, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДавыд Петров1748 г.р.
МатьЕвдокия1766 г.р.
Супруги
Анисья Яковлева1798 г.р.
Дети
Фёдор Трофимов1817 г.р.
Девяткин Софрон Трофимов1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Давыд Петров
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1817
Сын: Фёдор Трофимов
Мать ребёнка: Анисья Яковлева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Анисья Яковлева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно