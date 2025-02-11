Трофим Давыдов 1797 — найти родственников по фамилии на Familio

Трофим Давыдов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1797, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Давыд Петров1748 г.р.
Мать
Евдокия1766 г.р.
Супруги
Анисья Яковлева1798 г.р.
Дети
Фёдор Трофимов1817 г.р.
Девяткин Софрон Трофимов1829 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Давыд Петров

Мать: Евдокия

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисья Яковлева

Рождение ребёнка
1817

Сын: Фёдор Трофимов

Мать ребёнка: Анисья Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1829

Сын: Девяткин Софрон Трофимов

Мать ребёнка: Анисья Яковлева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

5

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

4

Смерть
Неизвестно

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