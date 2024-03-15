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Маймистов Варсонофий Иванович

Место рождения

Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: Иван Иванович

Мать: Катерина Адриановна

Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Варсонофиевна

Мать ребёнка: Маймистова Елена Яковлевна

Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Маймистов Павел Варсонофиевич

Мать ребёнка: Маймистова Елена Яковлевна

Рабангское Медведево,Боровецкая волость Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маймистова Елена Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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