Маймистов Варсонофий Иванович
Место рожденияРабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: Иван Иванович
Мать: Катерина Адриановна
Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Варсонофиевна
Мать ребёнка: Маймистова Елена Яковлевна
Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1858
Сын: Маймистов Павел Варсонофиевич
Мать ребёнка: Маймистова Елена Яковлевна
Рабангское Медведево,Боровецкая волость Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно