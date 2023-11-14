Маймистова Елена Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Варсонофиевна
Отец ребёнка: Маймистов Варсонофий Иванович
Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1858
Сын: Маймистов Павел Варсонофиевич
Отец ребёнка: Маймистов Варсонофий Иванович
Рабангское Медведево,Боровецкая волость Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно