Маймистова Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймистова Елена Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1825 г.р.

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Варсонофиевна

Отец ребёнка: Маймистов Варсонофий Иванович

Рабангское Медведево,Боровецкая волость,Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1858

Сын: Маймистов Павел Варсонофиевич

Отец ребёнка: Маймистов Варсонофий Иванович

Рабангское Медведево,Боровецкая волость Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маймистов Варсонофий Иванович

Смерть
Неизвестно
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