Аксенова (Шастина) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксенова (Шастина) Мария Михайловна

Место рождения

Зядлуд, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1918

Дата смерти

02.10.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Зядлуд, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
1937

Муж: Аксенов Леонид Георгиевич

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
14.07.1940

Сын: Шастин Георгий Леонидович

Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич

Варзи-Ятчи, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.07.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич

Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.10.1979
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

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