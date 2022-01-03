Аксенова (Шастина) Мария Михайловна
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти02.10.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1937
Рождение ребёнка
14.07.1940
Сын: Шастин Георгий Леонидович
Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич
Рождение ребёнка
11.07.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аксенов Леонид Георгиевич
Новый Мултан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
02.10.1979
Сосновка, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика