(Опритова) Матрена Власовна
женский, родилась 27.03.1822 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла Неизвестно
ОтецОпритов Влас ПантелеевичОколо 1798 г.р.
МатьОпритова Аксинья ДементьевнаОколо 1796 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1822 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Крещение
30.03.1822 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно