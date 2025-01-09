(Опритова) Матрена Власовна 27.03.1822 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Опритова) Матрена Власовна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 27.03.1822 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла Неизвестно

Отец
Опритов Влас ПантелеевичОколо 1798 г.р.
Мать
Опритова Аксинья ДементьевнаОколо 1796 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1822 ст.

Отец: Опритов Влас Пантелеевич

Мать: Опритова Аксинья Дементьевна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
30.03.1822 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
Неизвестно

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