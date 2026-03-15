Ворожцова Клавдия Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ворожцова Клавдия Семеновна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Ворожцов Андрей МитрофановичНеизвестно г.р.
Дети
(Ворожцова) Евфросиния Андреевна20.09.1883 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ворожцов Андрей Митрофанович

Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
20.09.1883

Дочь: (Ворожцова) Евфросиния Андреевна

Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Митрофанович

Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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