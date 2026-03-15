Ворожцова Клавдия Семеновна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Ворожцов Андрей МитрофановичНеизвестно г.р.
Дети
(Ворожцова) Евфросиния Андреевна20.09.1883 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.09.1883
Дочь: (Ворожцова) Евфросиния Андреевна
Отец ребёнка: Ворожцов Андрей Митрофанович
Ошеть, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно