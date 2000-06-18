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Смирнов Владимир Васильевич

Место рождения

Кривец, Селиховская волость, Корчевской уезд

Дата рождения

04.05.1934

Дата смерти

18.06.2000

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934

Отец: Смирнов Василий Иванович

Мать: Смирнова Антонина Ивановна

Кривец, Селиховская волость, Корчевской уезд
Бракосочетание
10.03.1958

Жена: Смирнова Валентина Васильевна

с. Селихово Конаковского района Калининской области
Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова Валентина Васильевна

Новоград-Волынский, Житомирська область
Смерть
18.06.2000
г. Борисов Минской области Республика Беларусь
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