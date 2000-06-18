Смирнов Владимир Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.05.1934
Дата смерти18.06.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1934
Бракосочетание
10.03.1958
с. Селихово Конаковского района Калининской области
Рождение ребёнка
19.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова Валентина Васильевна
Новоград-Волынский, Житомирська область
Смерть
18.06.2000
г. Борисов Минской области Республика Беларусь