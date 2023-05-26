Савина Парасковья Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина Парасковья Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Павел Степанович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Савин Олег Павлович

Отец ребёнка: Савин Павел Степанович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Савина Мария Павловна

Отец ребёнка: Савин Павел Степанович

Смерть
Неизвестно

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