Савина Парасковья Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Савин Олег Павлович
Отец ребёнка: Савин Павел Степанович
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Савина Мария Павловна
Отец ребёнка: Савин Павел Степанович
Смерть
Неизвестно