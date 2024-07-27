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Коротихин Максим Иванович

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

До 1881

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Коротихин Иван Дмитриевич (Филиппович ?)

Мать: Коротихина Екатерина Васильевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.05.? ст.

Сын: Коротихин Никита Максимович

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коротихина Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.01.1814 ст.

Жена: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1816 ст.

Дочь: Коротихина Анна Максимовна

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.03.1818 ст.

Сын: Коротихин Яков Максимович

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.06.1819 ст.

Сын: Коротихин Афанасий Максимович

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1820 ст.

Сын: Коротихин Семён Максимович

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1826 ст.

Дочь: (Коротихина) Анна Максимовна

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1827 ст.

Дочь: Коротихина Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.?.1839 ст.

Дочь: Коротихина Агрофена Максимовна

Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.10.1853 ст.

Жена: Коротихина Екатерина Васильевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Села Каймар помещицы г-жи Боратынской крестьянин Максим Иванов Коротихин, вторым браком, православного вероисповедания. Вдова Екатерина Васильева, оного же села и помещицы умершего крестьянина Стефана... Показать все
Смерть
До 1881
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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