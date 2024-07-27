Коротихин Максим Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиДо 1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1798
Рождение ребёнка
?.05.? ст.
Сын: Коротихин Никита Максимович
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коротихина Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Бракосочетание
18.01.1814 ст.
Рождение ребёнка
24.07.1816 ст.
Дочь: Коротихина Анна Максимовна
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1818 ст.
Сын: Коротихин Яков Максимович
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
03.06.1819 ст.
Сын: Коротихин Афанасий Максимович
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.08.1820 ст.
Сын: Коротихин Семён Максимович
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
28.01.1826 ст.
Дочь: (Коротихина) Анна Максимовна
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
25.08.1827 ст.
Дочь: Коротихина Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.?.1839 ст.
Дочь: Коротихина Агрофена Максимовна
Мать ребёнка: Коротихина Настасья Яковлевна
Бракосочетание
12.10.1853 ст.
Села Каймар помещицы г-жи Боратынской крестьянин Максим Иванов Коротихин, вторым браком, православного вероисповедания. Вдова Екатерина Васильева, оного же села и помещицы умершего крестьянина Стефана... Показать все
Смерть
До 1881