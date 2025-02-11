Пелагея Григорьева 1767 — найти родственников по фамилии на Familio

Пелагея Григорьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1767, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Супруги
Пётр Абрамов1770 г.р.
Дети
Осип Петров1798 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пётр Абрамов

Рождение ребёнка
1798

Сын: Осип Петров

Отец ребёнка: Пётр Абрамов

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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