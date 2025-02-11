Пелагея Григорьева
женский, родилась 1767, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
Супруги
Пётр Абрамов1770 г.р.
Дети
Осип Петров1798 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пётр Абрамов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Осип Петров
Отец ребёнка: Пётр Абрамов
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно