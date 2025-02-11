Осип Петров 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Осип Петров

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Пелагея Григорьева1767 г.р.
Отец
Пётр Абрамов1770 г.р.
Супруги
Анна Гаврилова1800 г.р.
Дети
Павел Осипов1819 г.р.
Хавронья Осипова1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Пётр Абрамов

Мать: Пелагея Григорьева

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Гаврилова

Рождение ребёнка
1819

Сын: Павел Осипов

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хавронья Осипова

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Елизавета Осипова

Мать ребёнка: Анна Гаврилова

Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

64

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1851
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Переселен на Киргизскую степь

Место жительства
1858
Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

61

Смерть
Неизвестно

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