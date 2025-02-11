Осип Петров
мужской, родился 1798, Давыдовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьПелагея Григорьева1767 г.р.
ОтецПётр Абрамов1770 г.р.
Супруги
Анна Гаврилова1800 г.р.
Дети
Павел Осипов1819 г.р.
Хавронья Осипова1830 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: Пётр Абрамов
Мать: Пелагея Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1819
Сын: Павел Осипов
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хавронья Осипова
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Елизавета Осипова
Мать ребёнка: Анна Гаврилова
Место жительства
1850
Место жительства
1851
Место жительства
1851
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно