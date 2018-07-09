Ушакова (Сысоева Susoev) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУшакова (Сысоева Susoev) Александра Михайловна

Ушакова (Сысоева Susoev) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Ашхабад

Дата рождения

16.07.1938

Дата смерти

09.07.2018

Пол

Женский

Отец

Около 1915 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1938

Отец: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Мать: Агафия Григорьевна

Ашхабад
Бракосочетание
1961

Муж: скрыто настройками приватности

город Сталинград
Рождение ребёнка
31.01.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Рождение ребёнка
15.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия
Смерть
09.07.2018
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close