Ушакова (Сысоева Susoev) Александра Михайловна
Место рожденияАшхабад
Дата рождения16.07.1938
Дата смерти09.07.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1938
Ашхабад
Бракосочетание
1961
Муж: скрыто настройками приватности
город Сталинград
Рождение ребёнка
31.01.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Рождение ребёнка
15.02.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия
Смерть
09.07.2018