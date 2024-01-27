(Сысоева) Агафия Григорьевна
Место рожденияRussia Карская обл., с.Ново-Селим
Дата рождения1914
Дата смерти06.04.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
16.07.1938
Дочь: Ушакова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Степанович
Ашхабад
Рождение ребёнка
06.06.1947
Россия, с. Юца рядом с Пятигорском
Рождение ребёнка
12.10.1949
Россия, с. Юца рядом с Пятигорском
Рождение ребёнка
05.12.1954
город Пятигорск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1991
г.Пятигорск ул.Р.Люксембург 115