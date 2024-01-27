(Сысоева) Агафия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сысоева) Агафия Григорьевна

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Место рождения

Russia Карская обл., с.Ново-Селим

Дата рождения

1914

Дата смерти

06.04.1991

Пол

Женский

Отец

1878 г.р.

Мать

Около 1880 г.р.

Муж

Около 1915 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Сысоев Susoeff Григорий Потапович

Мать: Сысоева Анна Симоновна

Russia Карская обл., с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
16.07.1938

Дочь: Ушакова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Ашхабад
Рождение ребёнка
06.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Россия, с. Юца рядом с Пятигорском
Рождение ребёнка
12.10.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Россия, с. Юца рядом с Пятигорском
Рождение ребёнка
05.12.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сысоев Susoev Михаил Степанович

город Пятигорск, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Susoev Михаил Степанович

Смерть
06.04.1991
г.Пятигорск ул.Р.Люксембург 115
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