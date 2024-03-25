Сандалов Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Сандалов Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандалова Страмоусова Мария Ивановна -2 сына, жили в Кирове.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сандалов Александр Иванович -умер молодой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандалова Пелагея -родила дочь, уехала на дальний Восток
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандалова Анастасия Ивановна
Смерть
Неизвестно