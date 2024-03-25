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Сандалов Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЭБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Сандалов Василий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандалова Страмоусова Мария Ивановна -2 сына, жили в Кирове.

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандалов Александр Иванович -умер молодой

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандалова Пелагея -родила дочь, уехала на дальний Восток

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандалова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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