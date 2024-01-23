Зубкова Надежда (Романова) Арефьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубкова Надежда (Романова) Арефьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1953

Отец: не указан

Мать: Романова Анастасия Михайловна

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