Романова (Никитина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Никитина) Анастасия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1929

Дата смерти

17.10.1984

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1929

Отец: Никитин Михаил Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
1952

Муж: Романов Арефий Сергеевич

Рождение ребёнка
10.09.1953

Дочь: Зубкова Надежда Арефьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Романов Арефий Сергеевич

Смерть
17.10.1984
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