Романова (Никитина) Анастасия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1929
Дата смерти17.10.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1929
Отец: Никитин Михаил Петрович
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
10.09.1953
Дочь: Зубкова Надежда Арефьевна
Рождение ребёнка
17.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Романов Арефий Сергеевич
Смерть
17.10.1984