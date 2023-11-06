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Макарушкина Анна Львовна
Макарушкина Анна Львовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1973
Пол
Женский
Отец
Макарушкин Лев
Мать
Макарушкина Тамара Сергеевна
1947 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец:
Макарушкин Лев
Мать:
Макарушкина Тамара Сергеевна
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