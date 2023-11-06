Макарушкина Анна Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарушкина Анна Львовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Пол

Женский

Отец

Мать

1947 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: Макарушкин Лев

Мать: Макарушкина Тамара Сергеевна

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