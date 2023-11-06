Макарушкина Тамара Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
1973
Дочь: Макарушкина Анна Львовна
Отец ребёнка: Макарушкин Лев
Рождение ребёнка
17.07.1977
Дочь: Макарушкина Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Макарушкин Лев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарушкина Алёна Львовна
Отец ребёнка: Макарушкин Лев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Макарушкин Лев