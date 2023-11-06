Макарушкина Тамара Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарушкина Тамара Сергеевна

Макарушкина Тамара Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Еварестов Сергей Николаевич

Мать: Еварестова Людмила Леонидовна

Рождение ребёнка
1973

Дочь: Макарушкина Анна Львовна

Отец ребёнка: Макарушкин Лев

Рождение ребёнка
17.07.1977

Дочь: Макарушкина Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Макарушкин Лев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарушкина Алёна Львовна

Отец ребёнка: Макарушкин Лев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарушкин Лев

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close