Ржаницын Осип Федорович
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти1785
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Ржаницына Ирина Осиповна
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Степановна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ржаницына Евдокия Осиповна
Рождение ребёнка
1763
Работа или профессия
1766
Дьячок Христорождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1785