Ржаницын Осип Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРжаницын Осип Федорович

Ржаницын Осип Федорович

Место рождения

Андрюково, Харовский район, Северный край

Дата рождения

1718

Дата смерти

1785

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: Ржаницын Федор Леонтиевич

Мать: Ржаницына Марфа Степановна

Андрюково, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Ржаницына Ирина Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Андрюково, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1752

Сын: Ржаницын Иван Осипович

Мать ребёнка: Ржаницына Марфа Степановна

Андрюково, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ржаницына Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Андрюково, Харовский район, Северный край
Рождение ребёнка
1763

Сын: Ржаницын Петр Осипович

Мать ребёнка: не указана

Андрюково, Харовский район, Северный край
Работа или профессия
1766
Андрюково, Харовский район, Северный край
Дьячок Христорождественской Кубеницкой церкви Кадниковского уезда.
Смерть
1785
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close