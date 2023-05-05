Шипулин Аркадий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1929
Дата смерти05.05.2023
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929
Отец: Шипулин Степан
Мать: Шипулина Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1952
Сын: Шипулин Сергей Аркадьевич
Мать ребёнка: Кононова Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
08.06.1958
Сын: Шипулин Василий Аркадьевия
Мать ребёнка: Кононова Таисия Федоровна
Рождение ребёнка
10.06.1958
Сын: Шипулин Василий Аркадьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
05.05.2023