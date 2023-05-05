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Шипулин Аркадий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1929

Дата смерти

05.05.2023

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1929

Отец: Шипулин Степан

Мать: Шипулина Анастасия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кононова Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
19.12.1952

Сын: Шипулин Сергей Аркадьевич

Мать ребёнка: Кононова Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
08.06.1958

Сын: Шипулин Василий Аркадьевия

Мать ребёнка: Кононова Таисия Федоровна

Рождение ребёнка
10.06.1958

Сын: Шипулин Василий Аркадьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
05.05.2023

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