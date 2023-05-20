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Шипулин Василий Аркадьевия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.06.1958

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1958

Отец: Шипулин Аркадий Степанович

Мать: Кононова Таисия Федоровна