Чуринов Николай Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуринов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуринов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балалаева Антонида Николаевна
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емашева Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Рождение ребёнка
11.06.1939
Дочь: Тимощенко Фаина Николаевна
Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна
Смерть
Неизвестно