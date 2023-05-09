Чуринов Николай Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуринов Николай Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуринов Пётр Николаевич

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуринов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуринов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балалаева Антонида Николаевна

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емашева Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Рождение ребёнка
11.06.1939

Дочь: Тимощенко Фаина Николаевна

Мать ребёнка: Чуринова Елена Маркеловна

Смерть
Неизвестно

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