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Чуринова Елена Маркеловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуринов Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуринов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуринов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Балалаева Антонида Николаевна

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Емашева Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Рождение ребёнка
11.06.1939

Дочь: Тимощенко Фаина Николаевна

Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович

Смерть
Неизвестно

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