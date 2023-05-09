Чуринова Елена Маркеловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуринов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чуринов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Балалаева Антонида Николаевна
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Емашева Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Рождение ребёнка
11.06.1939
Дочь: Тимощенко Фаина Николаевна
Отец ребёнка: Чуринов Николай Семёнович
Смерть
Неизвестно