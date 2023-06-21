Фролова Прасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова Прасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фролов Семён Хрисанфович

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Фролов Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Фролов Семён Хрисанфович

Смерть
Неизвестно

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