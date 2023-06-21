Фролов Семён Хрисанфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролов Семён Хрисанфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

С 1806 по 1807 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1829 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Фролов Хрисанф Никонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фролова Прасковья Ильинична

Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Фролов Дмитрий Семёнович

Мать ребёнка: Фролова Прасковья Ильинична

Смерть
Неизвестно

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