Фролов Семён Хрисанфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: Фролов Хрисанф Никонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Непрядва, Воловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1849 ст.
Мать ребёнка: Фролова Прасковья Ильинична
Смерть
Неизвестно