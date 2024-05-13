Шмараева (Попова) Акулина Афанасьевна 1772 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шмараева (Попова) Акулина Афанасьевна

Место рождения

Чуланово, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Чуланово, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмараев Василий Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Шмараев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Шмараева) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1797

Сын: Шмараев Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Шмараев Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич

Введенская Готня, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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