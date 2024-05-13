Шмараева (Попова) Акулина Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1790
Сын: Шмараев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Шмараева) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Шмараев Матвей Васильевич
Отец ребёнка: Шмараев Василий Григорьевич
Смерть
Неизвестно