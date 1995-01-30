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Аришин Василий Семенович

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Место рождения

Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное

Дата рождения

23.09.1924

Дата смерти

30.01.1995

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1924

Отец: Аришин (arishen) Семен (Simion) Васильевич (William)

Мать: Аришина(arishen) Мария Masha Ивановна Ivan

Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Военная служба
1941
ВОВ
Мобилизован в Красную Армию осенью 1942 года и начал свой боевой путь с освобождения Кавказа, где был первый раз ранен (медаль «За освобождение Кавказа»). Далее продолжил войну в Крыму, где отличился ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришин Вера Николаевна

Владикавказ
Рождение ребёнка
01.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришин Вера Николаевна

Россия, СОАССР, г. Орджоникидзе
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришин Вера Николаевна

Рождение ребёнка
29.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аришин Вера Николаевна

Владикавказ
Упоминание
Неизвестно
гв. сержант, Орден Красной Звезды Орден Отечественной войны II степени Медаль «За отвагу»
Смерть
30.01.1995
Владикавказ
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