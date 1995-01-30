Аришин Василий Семенович
Место рожденияРостовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Дата рождения23.09.1924
Дата смерти30.01.1995
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1924
Отец: Аришин (arishen) Семен (Simion) Васильевич (William)
Ростовская обл., Целинский р-н, с. Привольное
Военная служба
1941
ВОВ
Мобилизован в Красную Армию осенью 1942 года и начал свой боевой путь с освобождения Кавказа, где был первый раз ранен (медаль «За освобождение Кавказа»). Далее продолжил войну в Крыму, где отличился ... Показать все
Рождение ребёнка
07.02.1947
Владикавказ
Рождение ребёнка
01.10.1948
Россия, СОАССР, г. Орджоникидзе
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
29.08.1954
Владикавказ
Упоминание
Неизвестно
гв. сержант, Орден Красной Звезды Орден Отечественной войны II степени Медаль «За отвагу»
Смерть
30.01.1995
Владикавказ