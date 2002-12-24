Аришин (Ведехина) Вера Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1925
Дата смерти24.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1925
Отец: Ведехин Николай
Мать: Ведехина Мария
Рождение ребёнка
07.02.1947
Владикавказ
Рождение ребёнка
01.10.1948
Россия, СОАССР, г. Орджоникидзе
Рождение ребёнка
1950
Рождение ребёнка
29.08.1954
Владикавказ
Смерть
24.12.2002