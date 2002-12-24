Аришин (Ведехина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аришин (Ведехина) Вера Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1925

Дата смерти

24.12.2002

Пол

Женский

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1925

Отец: Ведехин Николай

Мать: Ведехина Мария

Рождение ребёнка
07.02.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Василий Семенович

Владикавказ
Рождение ребёнка
01.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Василий Семенович

Россия, СОАССР, г. Орджоникидзе
Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Василий Семенович

Рождение ребёнка
29.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аришин Василий Семенович

Владикавказ
Смерть
24.12.2002
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