Иевлева (Грызлова) Анна
Место рождения
Дата рождения21.07.1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1837
Отец: Грызловъ Алексей
Мать: Грызлова Маремьяна
Бракосочетание
24.08.1858
Муж: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
25.04.1859
Сын: Иевлевъ Василий
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
06.01.1869
Сын: Иевлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Иевлева Ефимья
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1878
Сын: Иевлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ