Иевлева (Грызлова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Грызлова) Анна

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

21.07.1837

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1837

Отец: Грызловъ Алексей

Мать: Грызлова Маремьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
24.08.1858

Муж: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1859

Сын: Иевлевъ Василий

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.01.1869

Сын: Иевлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Иевлева Ефимья

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1878

Сын: Иевлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Иванъ

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