Тюменцева Ефимия Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.
Отец: Антон
Рождение ребёнка
После ?.04.1793 ст.
Сын: Тюменцев Калистрат Арефьевич
Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович
В ИВ записан не был, то есть мать была им беременна ещё
Рождение ребёнка
1795 ст.
Дочь: Попова Меланья Арефеевна
Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович
Рождение ребёнка
1801 ст.
Сын: Тюменцев Георгий Арефьевич
Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Евдокия Арефьевна
Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович
Рождение ребёнка
1809 ст.
Дочь: Анна Арефьевна
Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно