Тюменцева Ефимия Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменцева Ефимия Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764 ст.

Отец: Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После ?.04.1793 ст.

Сын: Тюменцев Калистрат Арефьевич

Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
В ИВ записан не был, то есть мать была им беременна ещё
Рождение ребёнка
1795 ст.

Дочь: Попова Меланья Арефеевна

Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1801 ст.

Сын: Тюменцев Георгий Арефьевич

Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Евдокия Арефьевна

Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1809 ст.

Дочь: Анна Арефьевна

Отец ребёнка: Тюменцев Арефей Антипович

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюменцев Арефей Антипович

Смерть
Неизвестно
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