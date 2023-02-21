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Мягченкова Дарья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мягченков Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марина Михайловна

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мягченков Логин Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мягченков Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мягченков Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
20.08.1818

Дочь: Васса Михайловна

Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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