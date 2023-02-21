Мягченкова Дарья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мягченков Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марина Михайловна
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мягченков Логин Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мягченков Фёдор Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мягченков Иван Михайлович
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
20.08.1818
Дочь: Васса Михайловна
Отец ребёнка: Мягченков Михаил Григорьевич
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно