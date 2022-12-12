Мягченков Михаил Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1799
Сын: Мягченков Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Марина Михайловна
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Сын: Мягченков Логин Михайлович
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Мягченков Фёдор Михайлович
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Мягченков Иван Михайлович
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1818
Дочь: Васса Михайловна
Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно