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Мягченков Михаил Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мягченков Григорий Лукьянович

Мать: Мягченкова Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Мягченков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1801

Дочь: Марина Михайловна

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Сын: Мягченков Логин Михайлович

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Мягченков Фёдор Михайлович

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Мягченков Иван Михайлович

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1818

Дочь: Васса Михайловна

Мать ребёнка: Мягченкова Дарья Ивановна

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Работа или профессия
Неизвестно
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