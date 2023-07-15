Tomson (Lorentson) Anu
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1863 ст.
Дата смерти1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.03.1890 ст.
Муж: Tomson Jüri
Рождение ребёнка
05.08.1891 ст.
Дочь: Tomson Marie Elisabeth
Отец ребёнка: Tomson Jüri
Рождение ребёнка
02.01.1898 ст.
Дочь: Tomson Hilda Helena
Отец ребёнка: Tomson Jüri
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.
Дочь: Tomson Kateriina
Отец ребёнка: Tomson Jüri
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.
Дочь: Januska Ella
Отец ребёнка: Tomson Jüri
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.
Сын: Tomson Karl
Отец ребёнка: Tomson Jüri
Смерть
1937