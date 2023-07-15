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Tomson (Lorentson) Anu

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1863 ст.

Дата смерти

1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.03.1890 ст.

Муж: Tomson Jüri

Рождение ребёнка
05.08.1891 ст.

Дочь: Tomson Marie Elisabeth

Отец ребёнка: Tomson Jüri

Рождение ребёнка
02.01.1898 ст.

Дочь: Tomson Hilda Helena

Отец ребёнка: Tomson Jüri

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.

Дочь: Tomson Kateriina

Отец ребёнка: Tomson Jüri

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
29.09.1902 ст.

Дочь: Januska Ella

Отец ребёнка: Tomson Jüri

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
06.02.1906 ст.

Сын: Tomson Karl

Отец ребёнка: Tomson Jüri

Пярну, Pärnu linn, Pärnu maakond
Смерть
1937
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