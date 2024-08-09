Тихон Иванов
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смерти1799
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Иван Игнатьев
Мать: Катерина Фомина
д.Семчино
Рождение ребёнка
1768
Сын: Антон Тихонов
Мать ребёнка: Катерина Трофимова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1771
Сын: Алексей Тихонов
Мать ребёнка: Катерина Трофимова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1775
Сын: Гаврила Тихонов
Мать ребёнка: Катерина Трофимова
д.Семчино
Смерть
1799