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Тихон Иванов

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

1799

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Иван Игнатьев

Мать: Катерина Фомина

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1768

Сын: Антон Тихонов

Мать ребёнка: Катерина Трофимова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1771

Сын: Алексей Тихонов

Мать ребёнка: Катерина Трофимова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1775

Сын: Гаврила Тихонов

Мать ребёнка: Катерина Трофимова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
1799

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