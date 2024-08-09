Антон Тихонов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Тихон Иванов
Мать: Катерина Трофимова
д.Семчино
Рождение ребёнка
1787
Сын: Иван Большой Антонов
Мать ребёнка: ?
д.Семчино
Рождение ребёнка
1790
Сын: Андрей Антонов
Мать ребёнка: ?
д.Семчино
Рождение ребёнка
1792
Сын: Антип Антонов
Мать ребёнка: ?
д.Семчино
Рождение ребёнка
1795
Сын: Иван Меньшой Антонов
Мать ребёнка: ?
д.Семчино
Смерть
Неизвестно