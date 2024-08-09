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Антон Тихонов

Место рождения

Семчино, Клин, Московская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Тихон Иванов

Мать: Катерина Трофимова

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1787

Сын: Иван Большой Антонов

Мать ребёнка: ?

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1790

Сын: Андрей Антонов

Мать ребёнка: ?

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1792

Сын: Антип Антонов

Мать ребёнка: ?

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Рождение ребёнка
1795

Сын: Иван Меньшой Антонов

Мать ребёнка: ?

Семчино, Клин, Московская область
д.Семчино
Смерть
Неизвестно

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