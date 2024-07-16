Луговской Дмитрий Николаевич 22.10.1872 — найти родственников по фамилии на Familio
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Луговской Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1872

Отец: Луговской Николай Семёнович

Мать: Луговская Надежда Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Мария Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Рождение ребёнка
11.04.1894

Сын: Луговской Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1894

Сын: Луговской Арсентий Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Рождение ребёнка
19.08.1895

Сын: Луговской Арсений Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Рождение ребёнка
20.02.1897

Дочь: Луговская Евдокия Дмитриевна

Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Рождение ребёнка
14.01.1900

Сын: Луговской Вениамин Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Рождение ребёнка
14.10.1901

Сын: Луговской Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Луговская Анфиса Дмитриевна

Мать ребёнка: Луговская Мария Романовна

Рождение ребёнка
08.11.1910

Сын: Луговской Михаил Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Мария Романовна

Рождение ребёнка
05.01.1912

Сын: Луговской Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Луговская Мария Романовна

Смерть
Неизвестно

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