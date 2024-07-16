Луговской Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1872
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1894
Сын: Луговской Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна
Луговское, Парабельский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1894
Сын: Луговской Арсентий Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна
Рождение ребёнка
19.08.1895
Сын: Луговской Арсений Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна
Рождение ребёнка
20.02.1897
Дочь: Луговская Евдокия Дмитриевна
Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна
Рождение ребёнка
14.01.1900
Сын: Луговской Вениамин Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна
Рождение ребёнка
14.10.1901
Сын: Луговской Дмитрий Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Сиклитикия Ефимовна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Луговская Анфиса Дмитриевна
Мать ребёнка: Луговская Мария Романовна
Рождение ребёнка
08.11.1910
Сын: Луговской Михаил Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Мария Романовна
Рождение ребёнка
05.01.1912
Сын: Луговской Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Луговская Мария Романовна
Смерть
Неизвестно