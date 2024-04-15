Белокур Владимир Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиДо ?.01.1864
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Белокур Максим
Рождение ребёнка
1828
Сын: Белокур Степан Владимирович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Белокур Ефим Владимирович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Между 1836 и 1842
Дочь: Карпенко Агафья Владимировна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Белокур Еким Владимирович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мелания Владимировна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Белокур Иван Владимирович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
02.08.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Михайловна Манойленко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До ?.01.1864