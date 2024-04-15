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Белокур Владимир Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

До ?.01.1864

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Белокур Максим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Белокур Степан Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Белокур Ефим Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1836 и 1842

Дочь: Карпенко Агафья Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Белокур Еким Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мелания Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1843

Сын: Белокур Иван Владимирович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
25.09.1850 ст.
Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
02.08.1851 ст.
Николаевка, Сумська область
Ефросиния Михайловна Манойленко
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белокур Ульяна Герасимовна

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
До ?.01.1864
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