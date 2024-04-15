(Белокур) Мелания Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Белокур Владимир Максимович
Место жительства
25.09.1850 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSHM-S3GS-T?i=407&cat=3007372
Восприемник
05.10.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Харитина Лукьяновна (Гончаренко) Будакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно